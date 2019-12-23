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"الإبراشي" عن نائبة الخرطوش: الاعتذار ليس كافيًا ولا يجب أن تمر مرور الكرام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:44 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة اطلاق نائبة خرطوش في الهواء في حفل خطوبة ابنتها، قائلًا: "مفيش شك إن عضو مجلس النواب المسؤول عن التشريع وحماية القانون، لابد أن يحترم القانون".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الأفراح التي يتم فيها إطلاق فيها الرصاص يحدث فيها أحيانًا مأساة، وقد يتحول الفرح لمأتم نتيجة موت أحد الأشخاص، بسبب رصاصة طائشة، وهذا الأمر حدث كثيرًا.

وطالب مجلس النواب بمحابة البرلمانية المسؤولة عن هذا الأمر، وعدم اقتصار الأمر عن تقديم الاعتذار، معقبًا: "لابد من محاسبة النائبة ومسائلتها، لأن هذه الواقعة بها جانب جنائي، ولا يمكن أن تقوم برلمانية بأداء هذا الامر وتسير هذه الواقعة دون حساب".

وشدد على ضرورة وجود وقفة أكثر حزمًا مع النائبة صاحبة هذه الواقعة، ولا يجب أن تمر هذه القضية مرور الكرام، خاصة أنها جاءت من قبل أحد الأشخاص القائم على التشريع، والاعتذار عن هذه الواقعة ليس كافيًا.
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الكلمات المفتاحية

نائبة الخرطوش الإبراشي

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