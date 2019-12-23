رئيس "محلية النواب" عن القانون الجديد: سأستقيل في هذه الحالة



وأشار "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن رفض حزب مستقبل وطن لمشروع القانون جاء لتحفظات معنية وأعلنوا عنها، منوها بأن مشروع القانون بذل فيه جهد كبير، لا يمكن انكاره.



وعن وصف مشروع القانون بـ سيىء السمعة، وأن القانون يخدم مصالح شخصية، أعرب عن رفضه لمثل هذه الأوصاف، معقبا: "يعني إيه سيىء السمعة، ولو ثبت أن مشروع القانون قائم على المصلحة الشخصية سأتقدم باستقالتي".



قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان لابد أن يكون هناك تنسيق بالقدر الكافي بين هيئة مكتب البرلمان، والكتل السياسية حول مشروع قانون الإدارة المحلية.