الأب بولس جرس يشارك في ندوة عن الأسرة بـ"إنجيلية حلوان"

قدم الأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر، أمس الأحد، ندوة عن الأسرة وعما يجمع الطوائف معا، وذلك في خدمة الأسرة العامة بالكنيسة الإنجيلية بحلوان.



تضمن اليوم فترة تسبيح بقيادة الأخت هدي بهيج، كما قدمت الأخت ألفت قسطندي نبذة مختصرة عن قانون الأحوال الشخصية.

