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الأب بولس جرس يشارك في ندوة عن الأسرة بـ"إنجيلية حلوان"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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الأب بولس جرس
الأب بولس جرس
حازم رفعت
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قدم الأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر، أمس الأحد، ندوة عن الأسرة وعما يجمع الطوائف معا، وذلك في خدمة الأسرة العامة بالكنيسة الإنجيلية بحلوان.

تضمن اليوم فترة تسبيح بقيادة الأخت هدي بهيج، كما قدمت الأخت ألفت قسطندي نبذة مختصرة عن قانون الأحوال الشخصية.
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الكلمات المفتاحية

مجلس كنائس الشرق الاوسط اندريه ذكى الكنيسة الانجيلية الأسرة الأب بولس جرس

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