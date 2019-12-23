محام: تجسيد الأنبياء في الأعمال الدرامية سيشكك الناس في عقائدهم

قال المحامي محمد سالم، إنه يرفض تجسيد الأنبياء في الأعمال الدرامية، لعدم الطعن فيهم من قبل القائمين على الأعمال الدرامية، في ظل تمتعهم بالاحترام والإجلال من قبل المسلمين، مشيرًا إلى أن ظهورهم في الأعمال الدرامية سيؤدي إلى جدل بين الناس.



وتابع "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن تجسيد الأنبياء أمر غير جائز شرعًا، لذلك قامت المحكمة بإصدار قرار بوقف عرض مسلسل سيدنا عمر بن الخطاب، وعدم إجازة إعداد أعمال فنية عن الأنبياء والعشر المبشرين وآل البيت.



ولفت إلى أن عرض أعمال عن الأنبياء والصحابة سيفتح الباب أمام تشكيك الناس في عقائدهم، لأن الأعمال الدرامية ستضع المشاهد أسيرًا للرؤية الفنية للمؤلف أو المخرج.

