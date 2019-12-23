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٢٠ لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الجونة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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بوابة الفجر
وسام محمد
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أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن اختيار ٢٠ لاعب للدخول في معسكر مغلق مساء غدا استعدادا لمباراة الجونه المقرر لها فى الخامسة مساء بعد غد الأربعاء على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، حسين تيمور ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، أحمد ابو الفتوح ، أحمد جمال ، خالد محمد ، احمد حمص ، ماجت تيوب ، محمود حليم ، ناصر ماهر ، حسام حسن ، شريف رضا ، محمد نادى ، محمد الترهونى ، احمد مكى ، إسلام جمال ، رونالد وانجا ، إسلام الفار ، سلامه أحمد.

وكان قد تعادل فريق سموحة أمام الزمالك في المباراة الماضية، التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر مباراة.

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