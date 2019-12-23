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السجن 3 سنوات لمدرس لإتهامه بهتك عرض طفلة أثناء درس خصوصي بالإسكندرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدي محمد نواره  رئيس المحكمة وبعضوية كل من  المستشار رفعت عامر والمستشار عمر سويدان وسكرتيرالجنايات محمد أحمد البغدادي، بالسجن 3 سنوات للمدعو  "م.ر.ع" مدرس  لاتهامه بهتك عرض المجني عليها الطفلة  "ر.أ.أ". 

تعود الواقعة في القضية رقم 11349 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول يفيد ببلاغ من والدة طفلة تتهم مدرس بهتك عرض نجلتها داخل شقة سكنها بدائرة القسم.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول توصلت قيام  المدعو "م.ر.ع"  مدرس لغة إنجليزية بإعطاء كورس للمجني عليها "ر.أ.أ" طالبة 9 سنوات داخل شقة محل سكنها قام بوضع يده علي جسدها وتحسس بها ووضع يدها بأماكن العفة أكثر من مرة وهددها بعدم إبلاغ والدتها إلى أنها أبلغت والدتها وعند قيام والدتها بمعاتبته حاول التعدي عليها إلى أنها استغاثت بأشقائها وتمكنوا من ضبطة وتسليمه للشرطة وبعرضة علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
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هتك عرض طفل مصر سجن اخبار

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