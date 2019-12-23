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خبير اقتصادي: 2% نسبة الفائض الاولي في الموازنة العامة للدولة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:31 م
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الدكتور عبدالمنعم السيد
الدكتور عبدالمنعم السيد
كساب أحمد
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عقب الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، على تقرير لـ "بلومبرج" يصف الاقتصادي المصري بالأفضل في إفريقيا لدى المستثمرين الأجانب خلال 2019، قائلًا: " تحسن الوضع الاقتصادي يرجع لانخفاض عجز الموازنة المصرية من 12.5 إلي ـ8.4%، وتقليل التشوهات الموجودة في الموازنة"

وتابع "الخبير الاقتصادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن معدل النمو وصل لـ5.6 %، وحجم الاستثمارات الاجنبية وصل 7.8 مليار دولار، وهناك تحسن في السياسات النقدية، وهذا مكن الدولة من تحقيق فائض أولي في الموازنة بقيمة 2%.

ولفت إلى أن الاشادات الدولية بالوضع الاقتصادي المصري من شانه جذب المزيد من الاستثمارات الى القاهرة، وتحسين التنصيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية،مضيفًا أن هناك تحسن في قيمة الجنيه المصري وهذا واضح من ارتفاع قيمته بما يقارب الـ14%، وهذا ناتج من وجود حصيلة دولاريه تحققت بشكل كبير من قناة السويس والتحويلات الخارجية، وزيادة الصادرات.
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