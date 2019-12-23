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التوغل القطرى في العراق "لتنفيذ" مخططات إيران

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:13 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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تواصل الدوحة عملها في تنفيذ مخططات إيران في المنطقة خاصةً في العراق بعد توفير النفوذ والقوة لنظام الملالي حتى يتوغل في بغداد.

حيث يعمل زعيم قطر تميم بن حمد في تنفيذ ذلك المخطط عبر عدة أدوات من ضمنها تجنيد عدد كبير من الساسة العراقيين حتى يستطيع أن يبسط نفوذه في الداخل العراقي، ويستطيع عبره تحقيق كل رغبات وأهواء النظام الإيراني والحفاظ على مصالحه.

هادي العامري

ومن ضمن الشخصيات التي يعتمد عليها تميم في العراق هادي العامري رئيس تحالف فتح والمسؤول عن نقل أموال قطر إلى السياسيين العراقيين. وفي 2018 زار وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بغداد وقابل هادي العامري للتباحث مع المسؤولين العراقيين، في السبل الكفيلة لتكون المصارف القطرية بديلاً للتحويلات المالية إلى طهران، بعد إعلان بغداد التزامها بالعقوبات المصرفية الأميركية على النظام الإيراني.

ويُلَقَّب هادي العامري بـ"أبو حسن العامري" وهو وزير النقل والمواصلات العراقي السابق وعضو مجلس النواب الحالي يتولى في الوقت الحاضر قيادة منظمة بدر وقيادة كتائب الحشد الشعبي العراقية المساندة للجيش العراقي، وأعلن عن وجهة نظره في ضرورة تحسين العلاقات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية مع قطر، وفتح أبواب الاستثمار إلى المستثمرين الإيرانيين والعرقيين.

نوري المالكي

نوري المالكي زعيم جماعة الإخوان في العراق له دور كبير أيضًا، حيث إنه مسؤول عن توظيف رجال الدوحة في المناصب الكبرى بالعراق حتى يستطيع أن ينفذ كل رغبات تميم وإيران.

وعند حدوث خلاف بين الجانبين قام المالكي بإطلاق تصريحات نارية، حيث قال: إن الدوحة تتصور أنها دولة عظمى في المنطقة، وتريد تغيير الأنظمة، ومعادلات الاستقرار والحكم في دول كبيرة في الشرق الأوسط، حتى أخذتها هذه السياسات والأوهام إلى العزلة، والخلاف مع كل الدول العربية، وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي.

فقد استطاع المالكي خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة من 2006 حتى 2014 ونائب رئيس الجمهورية السابق من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 أغسطس 2015، وأمين عام حزب الدعوة الإسلامي في تنفيذ كل تعليمات الدوحة.

محمد ريكان الحلبوسي

يُعَدّ محمد ريكان الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي ودعمته الدوحة للوصول لمنصبه للسيطرة على النواب وتحقيق أجندة إيران من خلال تواجده في مجلس النواب العراقي الحالي ومحافظ الأنبار سابقًا في تحقيق كافة الرغبات الإيرانية.

وفي شهر يوليو الماضي وجَّه الحلبوسي رسالة إلى أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري لزيارة العراق وبحث سبل التعاون البرلماني وتثمين وتطوير العلاقات بين البلدين.

حيدر العبادي

فقد استغل حيدر العبادي منصبه كرئيس الوزراء العراقي في عام 2014 في يحقق كل رغبات إيران وقطر، كما يُعَدّ من الأعضاء البارزين في حزب الدعوة الإسلامي وجنَّدته الدوحة لمهاجمة دول الرباعي السعودية ومصر والبحرين مصر، وطالب في أكثر من مناسبة بإنهاء العزلة المفروضة على قطر.

خميس الخنجر

أما خميس الخنجر الذي اختلس أموال أسرة صدام حسين ونقلها للبنوك القطرية فاستغل علاقته كونه سياسيًّا ورجل أعمال بارز وله تأثير كبير في المجتمع السني العربي في العراق في تنفيذ رغبات تميم وإيران.

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الكلمات المفتاحية

مخططات ايران العراق التوغل القطرى

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