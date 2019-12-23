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هند سداسي تقدم أولى أعمالها مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "عاهدت نفسى"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:21 م
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هند سداسي
هند سداسي
الفجر الفني
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تستعد شركة "لايف ستايلز ستوديوز" الرائدة فى مجال الموسيقى لطرح اول أعمال المطربة المغربية هند سداسى ملكة جمال المغرب بأغنية تحمل إسم "عاهدت نفسى" من كلمات والحان محمد رفاعى وتوزيع وسام عبدالمنعم حيث سجلت هذه الأغنية فى أحد الاستديوهات فى دبى ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

 

وتقدم لايف ستايلز هند بشكل مختلف خاصة بعد نجاحها هذا العام مع عدد من المطربين من ضمنهم مروة ناجى وهايدى موسى ورنا سماحة وروان عليان وغيرهم.

 

وطرحت هند السداسي مؤخرا "فيديو كليب" أغنيتها الجديدة "ماكاينش معامن"، من إخراج مهدي حمدون واختارت في أغنيتها التي كتبها ولحنها أنس العراقي، وأشرف على توزيعها بلال أفريكانو، أن تعالج "موضوع تأثير فراق الحبيب أو الزوج على المرأة، وخيبة أمل الفتيات في الشباب".

 

يشار إلى أن هند السداسي، ابنة مدينة الدار البيضاء البالغة فازت بلقب ملكة جمال المغرب العربي في عام 2016.


هند سداسي تقدم أولى أعمالها مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "عاهدت نفسى"
هند سداسي تقدم أولى أعمالها مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "عاهدت نفسى"
هند سداسي تقدم أولى أعمالها مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "عاهدت نفسى"
هند سداسي تقدم أولى أعمالها مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "عاهدت نفسى"
هند سداسي تقدم أولى أعمالها مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "عاهدت نفسى"
هند سداسي تقدم أولى أعمالها مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "عاهدت نفسى"
هند سداسي تقدم أولى أعمالها مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "عاهدت نفسى"
هند سداسي تقدم أولى أعمالها مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "عاهدت نفسى"
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