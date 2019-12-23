حفيظ دراجي يتحدث لـ "الفجر الرياضي" عن تتويج ليفربول وحطوظ الأهلي والزمالك في دوري الأبطال.. وصباح سيكون الأفضل في العال





تريزيجيه ليس محمد صلاح وأستون فيلا ليس ليفربول





حسام البدري يصعب تقييمه وتوقع مستقبله





ليفربول يصعب حرمانه من البيرميرليج هذا الموسم





رمضان صبحي لاعبي المفضل في الدوري المصري





عهد ميسي ورونالدو اقترب زواله









واحد من أفضل المعلقين الرياضيين في العالم العربي ، دائما ما ترتبط كلماته بأذهان عشاق ومتابعو كرة القدم إنه أيقونة التعليق العربي الجزائري حفيظ دراجي الذي يفتح قلبه لـ موقع الفجر الرياضي ويتحدث عن فوز ليفربول بلقب كأس العالم للأندية ورأيه في أداء الزمالك في الدوري المصري توقعاته لمستقبل صاروخ الشرق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، فإليكم نص الحوار .





- بداية كيف رأيت تتويج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية بالأمس ؟





في الحقيقة تتويج ليفربول باللقب الأول لهم في بطولة كأس العالم للأندية كان تتويجاً منطقياً لأن الريدز كان الأفضل على الإطلاق في عام 2019 ، رغم صعوبة المهمة أمام الفريق البرازيلي القوي ولكن التتويج كام مستحقاً و يجسد قوة ليفربول مع الألماني يورجن كلوب خاصةً بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والتوجه نحو الفوز بقلب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





- ماذا عن الهلال السعودي ومشاركات العرب في هذه النسخة ؟





المركز الرابع كان موفقاً جدا لنادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا بعد مباراة رائعة أمام الترجي وخسارة أمام فلامنجو بعد أداء رائع ومباراة كبيرة أمام مونتيري ، لذا فأداء الهلال خلال البطولة كان مميزاً للغاية على عكس السد مضيف البطولة الذي خيب الآمال العربية.





- كيف ترى فرص ليفربول في المنافسة على الدوري الانجليزي هذا الموسم ودوري أبطال أوروبا ؟





أرى فرص ليفربول الإنجليزي كبيرة فالفارق كبير بينه وبين أقرب الملاحقين ومريح كما أن الفريق هذا الموسم قويا جدا ومستواه ويرتفع بشكل ملحوظ من مباراة لآخرى لذا ففريق الريدز يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز واتصور صعوبة حرمان الفريق من لقب البيرميرليج هذا العام.





- من وجهة نظرك من ترشح للفوز بلقب القارة الأوروبية هذا الموسم ؟





الحوار سابق لآوانه ولكن الفرق المرشحة بالطبع برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان فجميعهم فرق كبيرة ولكن يجب الانتظار لشهر مارس لمعرفتة الترشيحات.





بمتابعتكم لـ أخبار الدوري المصري كيف ترى نادي الزمالك هذا الموسم بعد سلسلة النتائج المخيبة وما رسالتك للاعبين ؟





أرى أن نادي الزمالك مخيب هذا العام بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لا تزال مستمرة واعتقد أن المشكلة أكبر من كونها فنية وقد تكون نفسية وذهنية وتنظيمية وبالطبع إدارية ، لذا أتمنى عودة الأبيض السريعة لأجواء المنافسة .





- كيف تري فرص الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ؟





دائما الأهلي هوا واحد من المرشحين للفوز باللقب وعلى الجانب الآخر أرى أن الزمالك ظروفه صعبة ولا أعتقد أنه سيذهب بعيداً في المنافسة الأفريقية ولكن الأهلي يبقي الأهلي هوا والترجي التونسي والوداد والرجاء ومازيمبي هيا الفرق التي سنجدها تنافس على اللقب الإفريقي في نهاية المطاف.





- حدثنا عن لاعبك المفضل في الدوري المصري ؟





بالنسبة لي رمضان صبحي لأنه واحد من الاعبين الواعدين بالنسبة للكرة المصرية وكان له فضل كبير في تتويج المنتخب المصري الأولمبي بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والذهاب للأولمبياد طوكيو ، وأتمنى عودته لأوروبا لكي يطور من نفسه أكثر فأكثر.





- المنتخب المصري مع حسام البدري رأيك في الأداء وفرص الفريق في الصعود إلى كاميرون 2021 القادمة ؟





المهمة صعبة فيما يتعلق بحسام البدري لأن المدرب الوطني في المنطقة العربية دائماً ما يتعرض لضغوطات إعلامية وجماهيرية كبيرة جدا ولكن يصعب تقييمه وكذلك توقع مستقبله مع الفراعنة في تصفييات كأس الأمم الأفريقية وكذلك تصفييات كأس العالم .





- كيف ترى أداء ترزيجيه مع أستون فيلا وهل يمكن أن يسير على خطى محمد صلاح ؟





لا أعتقد أن يتألق ترزيجيه مثلما يفعل محمد صلاح لأن الأخير رفع السقف عالي ولكن تريزيجه يشق طريقه مع أستون فيلا ويتألق ولكن على طريقته وطبقا لقدراته وإمكانياته.





- أخيرا محمد صلاح هل تراه قادراً على حصد لقب الأفضل في العالم أم المنافسة لم تخرج عن ميسي ورونالدو ؟





أعتقد أن نهاية عهد ميسي ورونالدو قد اقتربت ومحمد صلاح بالطبع يمكنه الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم فكل شئ يتوقف على الاعب وناديه وكذلك منتخب بلاده ، فصلاح عنده القدرات والإمكانات التي تؤهله لحصد هذه الجائزة ولكن المنافسة ستكون بالطبع صعبة مع زميله ساديو ماني ورياض محرز فهما منافسان قويا ولكن دعني أخبرك عندما يتوقف ميسي عن اللعبة وقتها يمكن لصلاح الفوز بهذا اللقب وكذلك يجب الفوز بقلب أمم أفريقيا وهداف الدوري الانجليزي من أجل إرتفاع أسهم المصري في الفوز بلقب أفضل لاعبي العالم.