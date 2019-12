الجيش البريطاني يستخدم كيم كاردشيان لهذا السبب

أعلن موقع ديل ميل، إن الجيش البريطاني، سيقوم بعمل حملة للتجنيد البريطاني وذلك من خلال استخدام صورة مغرية لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان.





وأكد موقع ديل ميل، أنه تم اختيار كيم كاردشيان، لأن لديها عدد كبير من المعجبين، كما يحتوي حسابها الشخصي 154 مليون متابع على "إنستجرام".





وأضاف الموقع، إن الجيش البريطاني، من المقرر أن يستخدم صورة مغرية لكيم كارشيان، من أجل تشجيع الشباب على التطوع.





ويذكر أن كيم كاردشيان، شاركت في العديد من الأعمال الفنية من ضمنها الفيلم الكوميدي "Disaster Movie"، و مسلسل"Beyond the Break، كما شاركت في تقديم البرامج من ضمنهم برنامج "How I Met Your Mother"، و برنامج"Dancing with the Stars