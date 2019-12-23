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محمد الباز: قصور الثقافة تستطيع مواجهة 50% من التطرف

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:21 م
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الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد الباز، إن وزارة الثقافة اختارت مصطلح "العدالة الثقافية" للمناداة بالمساواة بين سكان القاهرة وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه إذا عملت بيوت وقصور الثقافة في المراكز والمحافظات تستطيع مواجهة 50% من التطرف.

وأشار "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، إلى أن مصر تحتاج حاليًا إلى مشروع قومي للنهوض بالثقافة على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك نشر ثقافي حقيقي في مصر.

واقترح الإعلامي، على وزيرة الثقافة، تدشين مؤتمر قومي ثقافي للحوار الجاد لوضع مشروع قومي للنهوض بالثقافة في مصر، متابعًا: "نحتاج العقل المصري والثقافة المصرية لمواجهة الإرهاب، والتطرف، واستيعاب طاقات الشباب".
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الكلمات المفتاحية

طاقات الشباب الثقافة التطرف الإعلامي محمد الباز

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