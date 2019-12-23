يصغرها بـ10سنوات.. تفاصيل حفل زفاف نجاح المساعيد

أعلنت نجاح المساعيد الشاعرة الأردنية الإماراتية، أمس الأحد الموافق 22/12/2019، زواجها من أحد رجال المجتمع الذي يصغؤها بـ10 سنوات تقريباً.





زفاف نجاح المساعيد





وأقامت نجاح المساعيد حفلاً ضخماً، للاحتفال بعقد قرانها وزفافها، وسط حضور كبير من الإعلاميين والفنانيين، والمشاهير وأصدقاء الشاعرة الإعلامية، التي تعيش في الإمارات.





فستان زفاف نجاح المساعيد





وظهرت نجاح المساعيد في حفل زفافها وهي ترتدي" بدلة زفاف"، أنيقة مكشوفة الشعر، وبتسريحة بسيطة وحملت في يديها باقة من الزهور والورود الجميلة.





الانتقادات التي واجهتها نجاح المساعيد





وعقب زفاف الشاعرة نجاح المساعيد، تفاوتت ردود الأفعال على زفافها، ما بين كلمات الإعجاب والانتقاد، فأشاد بعضهم بإطلالة العروسة، والسعادة التي بدت عليها وإصرارها على الاحتفال بزفافها بالرغم من أن هذا زواجها الثاني، وعدم تأثرها بالسخرية والانتقادات التي واجهتها سابقا بسبب فرق العمر بينها وبين عريسها الذي وصل إلى أكثر من 10 سنوات.





فستان نجاح المساعيد في مرمى النيران





وانتقد الكثيرون نجاح المساعيد، إذ رأى بعضهم أنها لم توفق بفستان الزفاف، والذي جاء بسيطاً بالإضافة لتسريحة شعرها، معلقين أنها بدت تشبه نفسها في الأيام العادية ولم تتمتع ببريق العروس، فيما انتقد بعض آخر فكرة الاحتفال بالزواج وإقامة حفل زفاف بسبب عمرها، فيما رأى آخرون أنها كان يجب ان تراعي مشاعر ولديها من زواجها السابق خاصة وانهما بالتأكيد سيكونان بعمر المراهقة.





مفاجأة بشأن عريس نجاح المساعيد





وتواجه الإعلامية نجاح المساعيد انتقادات مس تمرة وتعليقات ساخرة، منذ الإعلان عن ارتباطها وعقد قرانها بسبب فارق السن بينها وبين عريسها، لاسيماً في كل مرة تنشر فيها المساعيد فيديو يجمعها بعريسها، أو له علاقة بارتباطها بطريقة أو أخرى.





نجاح السعيد تشارك لحظاتها مع الجمهور





واعتادت نجاح المساعيد نشر يومياتها، وكل ما يتعلق بارتباطها، ولم تتوان لحظة عن نشر تفاصيل ارتباطها أو اختيارها لحفل الزفاف، بالإضافة إلى إصرارها على إقامة الحفل وهي تعلم أنها ستتعرض لمثل هذا الهجوم الشرس.





من هي نجاح المساعيد؟





يذكر أن نجاح المساعيد هي كاتبة وإعلامية وشاعرة أردنية، تقيم في الإمارات العربية المتحدة وتحمل الجنسية الإماراتية وسبق لها الزواج من قريب الرئيس الليبي الراحل معمر القدافي.



