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محمد الشرنوبي وجنات يغنيان تتر مسلسل "بخط اليد" لـ أحمد رزق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:18 م
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محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
الفجر الفني
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يغنى المطرب الشاب محمد الشرنوبى، تتر مسلسل "بخط اليد" بطوله الفنان أحمد رزق ويسرا اللوزى.

 

وتشارك محمد الشرنوبى الغناء المطربة جنات أغنيه تتر مسلسل "بخط اليد" من كلمات تامر حسين ومن ألحان وليد سعد.

 

 الجدير بالذكر أن مسلسل "بخط اليد" بطولة أحمد رزق ويسرا اللوزى وإيمان العاصى وياسر على ماهر والطفل ياسين أمير ومحمد محمود ومحمد حاتم، تأليف هالة الزغندى، وإنتاج سينرجى، وإخراج شيرين عادل.

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