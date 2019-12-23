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الجهني: يمكن مشاهدة كسوف الشمس بجميع مناطق المملكة.. الخميس المقبل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:06 م
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كسوف الشمس
كسوف الشمس
الفجر السعودي
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ذكر الباحث السعودي في الظواهر المناخية فهد الجهني، مساء اليوم الإثنين، أن "كسوف الشمس الذي ستشهده المملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، يمكن مشاهدته من جميع المناطق، بينما تختلف نسبته من منطقة إلى أخرى".

وقال باحث الظواهر المناخية "الجهني"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن نسبة كسوف الشمس ستكون قرابة 20% من قرص الشمس، ويستمر كسوفها في منطقة الرياض ساعتين و12 دقيقة، لتشرق "مكسوفة" في العاصمة بنسبة 87% لحظة شروقها.

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، قد قال مساء أمس الأحد: إن "المملكة العربية السعودية ستشهد الخميس المقبل كسوف الشمس الحلقي التاريخي والنادر، الذي لم يحدث منذ 118 عامًا، ولن يعود إلا بعد 84 عامًا، وسيُشاهد من سلطنة عمان وقطر والإمارات والبحرين والسعودية جهة الأحساء".

الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
هيئة فلكية فضائية عربية مقرها مدينة عمان، (AUASS) تأسست رسمياً في سنة 1998م، ويهدف الاتحاد إلى تحقيق رفع شأن العلوم الفلكية والفضائية والنهوض بمستواها؛ لتقوم بدورها في دفع عجلة التقدم وتطوير المجتمع العربي علمياً وتقنياً والحفاظ على التراث الفلكي العربي والإسلامي وإبراز دوره في تقدم الحضارة الإنسانية، العمل على تحديد بدايات الأشهر القمرية بالطرق العلمية وتعزيزها بالوسائل الرصدية.

كما يعمل على توحيد المصطلحات العلمية في مجال علوم الفضاء والفلك في الوطن العربي، وتشجيع البحث والنشر والتأليف والترجمة للمادة العلمية باللغة العربية، والرئيس الفخري للاتحاد هو سلطان بن محمد القاسمي.

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الكلمات المفتاحية

كسوف الشمس المملكة السعودية الجهني

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