عاجل.. غياب نجم الأهلي عن مباراة مصر المقاصة المقبلة بالدوري

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف.





وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري والمقامة على ستاد القاهرة الدولي بعد تدخله على أوكوي مهاجم زعيم الثغر.





ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق ١ من يناير المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



