أحمد موسى يفتح النار على نائبة "الخرطوش": "لازم موقف"



وأشار "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، لافتا إلى ترخيص السلاح لا يعني حرية إطلاق النار منه، منوها بأن إطلاق النار في الأفراح ممنوع.



وأوضح أن السلاح يرخص للدفاع عن النفس، والصيد، مؤكدًا أنه مبرر لوزارة الداخلية إلغاء ترخيص سلاح النائية، ويجب أن يتحرك رئيس البرلمان لاتخاذ موقف من هذه الواقعة، معقبا: "لو الأمر ده صادر من مواطن عادي كنت لن أتحدث عنه، ولكن صاحبة الواقعة نائبة مسئولة".





وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من مجلس النواب تجاه تجاوز النائبة كونه قدوة للمواطنين، معلقا: "المواطن بيضرب كف على كف هل معقولة نائب مسئول يعمل كده".



عقب الإعلامي أحمد موسى، على واقعة اطلاق نائبة خرطوش في الهواء في حفل خطوبة ابنتها، متسائلا: "هل يحق لأعضاء مجلس النواب إطلاق النيران في أي مكان".