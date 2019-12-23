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الإصابة تحرم الهلال السعودي من خدمات إدواردو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:09 م
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بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف نادي الهلال السعودي عن تعرض نجم فريقه الأول لكرة القدم، البرازيلي كارلوس إدواردو، للإصابة والتي ستمنعه من المشاركة في المرحلة المقبلة.

أوضح الهلال عبر صفحته الرسمية عبر تويتر، أن اللاعب كارلوس ادواردو، خضع لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي.

جاء ذلك بعد تعرض اللاعب إلى تمزق في العضلة الخلفية، وسيحتاج على إثر ذلك لبرنامج علاجي وتأهيلي، سيمتد إلى ثلاثة أسابيع.

إدواردو سوف يغيب عن لقاءات فريقه أمام كلا من، "الحزم والأهلي والعدالة والوحدة" ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والفيصلي في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جهة أخرى، واصل سلمان الفرج برنامجه العلاجي المعد له مسبقاً، بعد تعرضع لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب.

الهلال حصد المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعد الخسارة أمام أمام مونتيري المكسيكي، بركلات الجزاء، بنتيجة 4-3.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الحزم، يوم الخميس المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

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