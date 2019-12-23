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القرش: طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية هذا العام لهذا السبب.. (فيديو)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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كساب أحمد
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قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن هناك طفرة كبيرة هذا العام في الصادرات الزراعية، نتيجة جهود العاملين في الزراعة، في ظل إعداد برتوكولات مع معظم دول العالم لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصري.

وتابع"القرش"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن السوق الصيني فتح مؤخرًا أمام العنب المصري، والسوق النيوزلندي فتح أمام الموالح، وهذا نتيجة الثقة في المنتج الزراعية المصري، الذي يطبق المعايير العالمية في فحص الحاصلات الزراعية، للتأكد من خلوها من المبيدات.

ولفت إلى أن وزير الزارعة حريص على تطبيق الأمان الغذائي للمصريين، وتقديم أفضل غذاء ممكن، مشيرًا إلى أن أكبر مشكلة كانت تواجه الصادرات الزراعية هي وجود متبقيات للمبيدات، ولكن الوزارة تمكن من رفع الفحوصات الاضافية على الحاصلات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبي، وهذا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، لضمان جودة المحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة الصادرت الزراعية

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