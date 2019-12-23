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انتشال جثة شاب أربعيني في الغربية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
نجلاء البسيوني
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية جثة  لشاب فى العقد الرابع من عمره بعدما ألقى بنفسه فى مياه النيل " من اعلي كوبرى  كفر الزيات" الجديد وتم نقله لمشرحة المستشفى العام.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بإلقاء شاب يدعي "محمود جبر الدجلاوي"٣٦ عاما ومقيم بقرية الفرستق  مركز بسيون بنفسه فى مياه  المجرى المائي من أعلى كوبرة كفر الزيات الجديد بعد نزولة من سيارته الملاكي ماركة "نيفيا" دون أي مقدمات.

وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ مع عدد من الأهالى حتي انتشال الجثة بعدما فشلوا فى إنقاذ الشاب.
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