YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الاهلي

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري yalla shoot live ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة المحلية، تابع بث مباشر مباراة المارد الأحمر على kora on lineبدون تقطيع.





بث مباشر "صراع القمة" بين الأهلي والاتحاد بالدوري الممتاز star KORA:

يدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 21 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري المصري حققها من 7 انتصارات متتالية بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 20 نقطة جمعها من 9 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وحقق تعادلين وخسر مباراة، ومباراة الليلة تمثل حلقة من الصراع على الصدارة في دوري الموسم الحالي، بعد ابتعاد الزمالك وبيراميدز عن المنافسة بشكل مؤقت.









موعد مباراة الأهلي ضد الإتحاد السكندري KORA on LIVE| تابع بث مباشر كورة لايق مباراة الأهلي:

تنطلق أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري kora on line اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت العالمي "جرينتش"، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، تابع البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم على رابط شغال بدون تقطيع KORA STAR.









القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم على live YOUTUBE:

تذاع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في قمة مباراة الجولة العاشرة من الدوري المصري، اليوم الاثنين، على قنوات "نايل سبورت" على البث الفضائي والأرضي kora on line

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يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد مرور سبع جولات، حيث تمكن من الفوز في جميع مبارياته حتى الآن. يمتلك الأهلي خط دفاع حديدي، حيث استقبل مرماه هدف واحد فقط وذلك عقب قيادة السويسري رينيه فايلر للفريق الذي ضرب جميع التوقعات منذ إعلان تدريبه للمارد الأحمر kora live star



