عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الاهلي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:59 م
Advertisements
Advertisements
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري yalla shoot live ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة المحلية، تابع بث مباشر مباراة المارد الأحمر على kora on lineبدون تقطيع.

بث مباشر "صراع القمة" بين الأهلي والاتحاد بالدوري الممتاز star KORA:
يدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 21 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري المصري حققها من 7 انتصارات متتالية بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 20 نقطة جمعها من 9 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وحقق تعادلين وخسر مباراة، ومباراة الليلة تمثل حلقة من الصراع على الصدارة في دوري الموسم الحالي، بعد ابتعاد الزمالك وبيراميدز عن المنافسة بشكل مؤقت.


موعد مباراة الأهلي ضد الإتحاد السكندري KORA on LIVE| تابع بث مباشر كورة لايق مباراة الأهلي:
تنطلق أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري kora on line اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت العالمي "جرينتش"، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، تابع البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم على رابط شغال بدون تقطيع KORA STAR.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم على live YOUTUBE:
تذاع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في قمة مباراة الجولة العاشرة من الدوري المصري، اليوم الاثنين، على قنوات "نايل سبورت" على البث الفضائي والأرضي kora on line
بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري المصري، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشرyoutube live


kora on line مباراة الاتحاد والأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي أمام الاتحاد يلا شوت بث مباشر مباراة الاتحاد اليوم ضد الأهلي كورة ستار الدوري المصري بلس يوتيوب مباراة الاتحاد والأهلي ، كورة ستار الاسطورة بث مباراة الاتحاد والأهلي يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت الاتحاد والأهلي live


يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد مرور سبع جولات، حيث تمكن من الفوز في جميع مبارياته حتى الآن. يمتلك الأهلي خط دفاع حديدي، حيث استقبل مرماه هدف واحد فقط وذلك عقب قيادة السويسري رينيه فايلر للفريق الذي ضرب جميع التوقعات منذ إعلان تدريبه للمارد الأحمر kora live star

Advertisements

أخبار تهمك

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة ورعدية لمدة 3 أيام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد جدة السعودي يزاحم الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ ساعة الا ربع

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر لايف أون سبورت

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 15 ساعة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ حوالي 9 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

منذ حوالي 6 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر لايف أون سبورت

06:28 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status