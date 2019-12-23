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10 ملفات على طاولة وزير القوى العاملة بعد تجديد الثقة.. (فيديوجراف)
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:58 م
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إسماعيل منطاوي
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بعد تجديد القيادة الساسية الثقة في وزير
القوى العاملة محمد سعفان، ليستمر في منصبه بالتعديل الوزاري الجديد، يواجه "سعفان" العديد
من الملفات الهامة في المرحلة القادمة.
وكان "سعفان" تولى زمام أمور
الوزارة في عهد المهندس شريف إسماعيل عام 2016، خلفًا للدكتور جمال سرور.
ونعرض لكم أهم الملفات التي تنتظر وزير القوى العاملة في ولايته الجديدة:
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