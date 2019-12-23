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اليابان: من المبكر رفع العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:49 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قالت الخارجية اليابانية، اليوم الاثنين، إنه من المبكر جدا رفع العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، فيما استقبل الرئيس الصيني شي جينبينج رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في بكين.  

وقدمت موسكو وبكين الأسبوع الماضي، مقترحا إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تمهيدا لتقدم البلاد نحو نزع السلاح النووي.

وتناول القادة الصينيون واليابانيون، في قمة بكين، هذه القضية، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا أمام الإعلام.

وقال أوتاكا إن "موقفنا هو أنه من السابق لأوانه رفع أي عقوبات بالنظر لما يجري الآن حول كوريا الشمالية".

وأصدرت بيونج يانج سلسلة من التصريحات الحادة خلال الأسابيع الأخيرة وحددت مهلة لواشنطن بحلول نهاية عام 2019، واعدة إياها بـ"هدية عيد الميلاد" في حال لم يتم إحراز تقدم في مباحثاتهما. 

وتعد اليابان أحد الأهداف المفضلة لاختبارات الصواريخ التي تجريها بيونج يانج أو حتى الطيران فوق الأرخبيل.

ومن المقرر أن يشارك آبي في القمة الثلاثية التي تجمع كذلك الصين وكوريا الجنوبية الثلاثاء في مدينة تشنجدو جنوب غربي الصين.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية قمة بكين رفع خارجية اليابان العقوبات

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