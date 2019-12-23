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بعد خسارة يوفنتوس.. استقبال أسطوري لفريق لاتسيو بعد التتويج بكأس السوبر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:55 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
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توج فريق لاتسيو الإيطالي، بكأس السوبر الإيطالية، للمرة الثانية في 3 أعوام، على حساب "السيدة العجوز" يوفنتوس، في المباراة التي جمعت بينهم، في الرياض علصمة المملكة العربية السعودية.

خسارة يوفنتوس

وخسر يوفنتوس أمام لاتسيو الإيطالي، في كأس السوبر، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، في ظل وجود كبيري اليوفي بوفون، والأسطورة كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس يخسر الكأس

واستقبل آلاف المشجعين، فريقهم لاتسيو المتوج على حساب يوفنتوس بالكأس الإيطالية، لتشهد العاصمة روما احتفالات كبيرة، من أنصار لاتسيو.

نجم يوفنتوس يحقق رقماً سلبياً

لاعب يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان على بعد تحقيق رقم قياسي جديد، في حال فوزه بالكأس الإيطالية، حيث كان سيسجل فوزه بالكأس الثالثة عشرة توالياً، منذ أن كان مع البرتغال، يوفنتوس أو فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، وتحديداً منذ خسارة الكأس السوبر الإسبانية ضد أتلتيكو مدريد في أغسطس 2014.

آداء رائع أمام يوفنتوس

قدم لاتسيو آداءً رائعاً، بقيادة المدرب سيموني إينزاجي، أمام يوفنتوس ، ليستحق التتوي عن جدارة واستحقاق.

أهداف لاتسيو ويوفنتوس

سجل الإسباني لويس ألبرتو، الهدف الأول في مرمى يوفنتوس في الدقيقة الـ16 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعادل الأرجنتيني باولو ديبالا لليوفي، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لممثل العاصمة بفضل هدف رائع للبوسني سيناد لوليتش في الدقيقة 73،  ثم الهدف الثالث من ركلة حرة للبديل دانيلو كاتالدي، في الدقيقة 94.

صدمة يوفنتوس

وأضاف لاتسيو لقب هذا العام من المسابقة، على حساب يوفنتوس، والتي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس المحليين، الى ألقاب 1998 و2000 و2009 و2017 من أصل ثماني مشاركات.

يوفنتوس يصدم أنصاره

ووصل فريق لاتسيو في العاصمة، بعد فوزه على يوفنتوس في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكان في استقباله قرابة ألف مشجع احتشدوا في مطار "فيوميتشينو"، رافعين الأعلام الزرقاء والبيضاء، الأوشحة واللافتات.

يوفنتوس يتصدر

ويحتل يوفنتوس صداراة ترتيب الدوري الإيطال،ي مشاركة مع غريمه إنتر ميلان مع الدخول في العطلة الشتوية التقليدية حتى الخامس من يناير حين يعاود نشاطه ضد كالياري، ويحتل لاتسيو المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن ثنائي الصدارة لكن معه مباراة مؤجلة في جعبته، ما يجعله في قلب الصراع على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2000.

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