رابط COOLKORA مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر online مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري كورة ستار elahly

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.





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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي ضد الاتحاد السكندري ALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في الثلاثي محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، وجونيور أجايى.





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كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، المقرر انطلاقها السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.





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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة.





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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري.



