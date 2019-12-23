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ميليشيات مصراته ترفض مهلة الجيش الوطني الليبي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:42 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت ميليشيات مصراته، مساء الاثنين، رفض المهلة الجديدة التي منحها الجيش الوطني الليبي لانسحابها من طرابلس وسرت.

وأعلنت غرفة الطوارئ الخاصة ببلدية مصراتة في بيان، اليوم الإثنين، رفض جميع الأجسام المنتخبة المُمثلة في المجلس البلدي ومجلس الدولة والنواب، لأي تفاوض مع القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدة على أن الجميع متمسك بخيار النفير الصادر في 15 ديسمبر 2019 لدعم ما يسمى بـ "معركة الحسم".

ويذكر أن أعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، تمديد المهلة لاستسلام ميليشيات مصراتة لثلاثة أيام إضافية.

وكان الجيش قد أعلن الخميس الماضي أنه أعطى المليشيات المنتمية لمدينة مصراتة مهلة من 3 أيام للانسحاب من مدينتي طرابلس وسرت، متعهدًا بعدم استهداف المنسحبين من المدينتين.

وقال الجيش في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة تجدد التزامها لمدينة مصراتة بمهلة الـ 3 أيام التي تنتهي الساعة 12 مساءً يوم الأحد دون تجديدها أو تمديدها.

وأشار المسماري إلى أن استمرار التزام قيادة الجيش بالمهلة يأتي رغم محاولة هجومها الفاشلة مساء الجمعة على منطقة الداوون، وذلك حرصًا على سلامة سكان ومرافق مصراتة، وأملًا منها في أن يتغلب أعيان وحكماء المدينة على المتطرفين الذين يقودون مدينتهم وليبيا للدمار والخراب والقتل.

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ميليشيات مصراته طرابلس رفض المهلة الجيش الليبي الانسحاب

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