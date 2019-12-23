« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي On SPORT اونلاين PLUS

يلتقي النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري yalla shoot، في تمام السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز kora online.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم kora plus، ساعيا إلى تحقيق الفوز الثامن على التوالي له هذا الموسم، من أجل مواصلة الزحف على لقب الدوري، حيث انتصر في جميع مبارياته الماضية التي خاضها في البطولة المحلية حتى الآن kora star.

وكان قد فاز النادي الأهلي في المباراة الماضية أمام نادي الإسماعيلي dawri plus، بهدف نظيف سجله وليد سليمان، ليواصل الأهلي نتائجه الإيجابية بالدوري هذا العام.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان

خط الهجوم: حسين الشحات - مروان محسن - أحمد الشيخ.

في المقابل يمر الاتحاد السكندري yalla shoot بفترة هي الأزهى له منذ فترة طويلة في الدوري المصري هذا الموسم، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر اليوم من أجل مواصلة عروضه القوية بمسابقة الدوري on sport.

وفاز الاتحاد السكندري على إف سي مصر في المباراة الماضية kora plus، بنتيجة هدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية yalla shoot 7sry.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد السكندري مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم - إسلام جمال - محمود رزق -أسامة العزب

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا - نور السيد - خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد رفعت - رزاق سيسيه - خالد قمر.

وخاض الاتحاد 9 مباريات في بطولة الدوري الممتاز dawri plus، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في اثنين وخسر في مباراة أمام نادي الزمالك في أولى جولات مسابقة الدوري المصري kora online.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز kora star برصيد 21 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، بينما يأتي زعيم الثغر في المركز الثاني kora online برصيد 20 نقطة.







