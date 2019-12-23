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رابط ’’يلا شوت’’ On مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:39 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباريات الدوري المصري الممتاز KORA LIVE، حيث يلتقي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، فريق الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة المحلية، تابع بث مباشر مباراة المارد الأحمر على KORA2DAY بدون تقطيع.
بث مباشر "صراع القمة" بين الأهلي والاتحاد بالدوري الممتاز COOL KORA:
يدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 21 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري المصري حققها من 7 انتصارات متتالية بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 20 نقطة جمعها من 9 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وحقق تعادلين وخسر مباراة، ومباراة الليلة تمثل حلقة من الصراع على الصدارة في دوري الموسم الحالي، بعد ابتعاد الزمالك وبيراميدز عن المنافسة بشكل مؤقت.
موعد مباراة الأهلي ضد الإتحاد السكندري KOOORA 4 LIVE| تابع بث مباشر كورة لايق مباراة الأهلي:
تنطلق أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت العالمي "جرينتش"، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، تابع البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم على رابط شغال بدون تقطيع KORA STAR.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم على YOUTUBE:
تذاع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في قمة مباراة الجولة العاشرة من الدوري المصري، اليوم الاثنين، على قنوات "نايل سبورت" على البث الفضائي والأرضي، كما تذاع المباراة عبر قناة ON SPORT على القمر الصناعي "نايلسات" تردد 10853 أفقي، كما تنقل المباراة ايضًا على قناة TIME SPORT علي القمر الصناعي "نايلسات" على تردد 11449 أفقي، وعلى البث الأرضي للتليفزيون المصري.


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الكلمات المفتاحية

جدول ترتيب الدورى المصرى الاهلي بث مباشر الأهلي ضد الاتحاد السكندري الـ8 اتحاد ى

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