«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي الاتحاد السكندري بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلاشووت بلس مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين 23 ديسمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، بالدوري الممتاز، YALLA SHOOT PLUS تابع مباراة زعيم الثغر والمارد الأحمر، بالمسابقة المحلية.

كورة ستار حيث يستعد ملعب القاهرة الدولي ، لاستضافة مباراة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري، KORA STAR شاهد الاتحاد ضيفًا على الأهلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

ويحل الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني، ضيفًا ثقيلًا على الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، كورة أونلاين حيث يبحث زعيم الثغر عن الفوز ومواصلة النتائج المميزة تحت قيادة طلعت يوسف الفنية، KORA ONLINE الاتحاد يتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف المارد الأحمر، بنقطة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد بالدوري العام

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الإثنين 23 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري

وتذُاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية المختلفة، كورة جول شاهد حصريًا مباراة نارية بين الأهلي والاتحاد KORA GOAL بالدوري الممتاز.

كورة حصري حيث يدخل النادي الأهلي، محتلًا المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات متتالية، بينما يحل الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مواجهات والتعادل في مباراتين والهزيمة في مواجهة وحيدة، KORA7ASRY الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على المارد الأحمر بحثًا عن الصدارة.

يلا كورة ويرغب الأهلي في مواصلة أرقامه الناجحة تحت القيادة السويسرية منذ توليه المسئولية الفنية في سبتمبر الماضي خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، حيث لعب مع الفريق 12 مباراة فاز في 11 مواجهة، وتلقى هزيمة واحدة أمام النجم الساحلي التونسي، في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، YALLAKORA فايلر يطمح في التربع على صدارة الدوري ومواصلة نتائجه المميزة.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة فور جول بدون تقطيع وبث مباشر، KORA4GOAL مباراة الأهلي والاتحاد بدون إعلانات.







