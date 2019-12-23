تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري كورة لايف

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي بعد قليل.



ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.





وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلًا من :



حراسة المرمى : عماد السيد



خط الدفاع : أسامة العزب - محمود رزق - محمد أنور - السيد سالم



خط الوسط : نور السيد - أحمد نبيل "مانجا" - خالد الغندور - أحمد رفعت



خط الهجوم : رزاق سيسيه - أكوي.



البدلاء :

محمود الزنفلي - هشام محمد - صبري رحيل - محمود شعبان - أحمد حجي - إسلام جمال - خالد قمر.