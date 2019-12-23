عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري كورة لايف

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي بعد قليل.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلًا من :

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : أسامة العزب - محمود رزق - محمد أنور - السيد سالم

خط الوسط : نور السيد - أحمد نبيل "مانجا" - خالد الغندور - أحمد رفعت

خط الهجوم : رزاق سيسيه - أكوي.

البدلاء :
محمود الزنفلي - هشام محمد - صبري رحيل - محمود شعبان - أحمد حجي - إسلام جمال - خالد قمر.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة ورعدية لمدة 3 أيام

منذ حوالي 7 ساعات

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 15 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ يوم

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر لايف أون سبورت

منذ 42 دقيقة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اتحاد جدة السعودي يزاحم الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ حوالي 4 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر لايف أون سبورت

06:28 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status