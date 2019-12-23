كيف استعدت محافظة قنا لتدريب "صقر57".. تحديات لمجابهة الأزمات

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا بحضور اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا والعميد محمد عبدالمالك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والعميد ايهاب غرابة المستشار العسكري للمحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد ومسئولي الحماية المدنية والمرور والحراسات المشددة وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وجميع قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومسئول ادارة الازمات بوزارة التنمية المحلية ومسئولي إدارات الأزمات بالمحافظات المجاورة (الأقصر، سوهاج، البحر الأحمر، الوادي الجديد).





استعرض خلاله خطة الأجهزة التنفيذية وامكانياتها المتاحة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن مشروع التدريب العملي المشترك (صقر ٥٧) والذى يتم تنفيذه علي مدار ثلاثة ايام من 23 الى 25 ديسمبر الجاري بالتعاون بين المحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري تحت اشراف هيئة عمليات القوات المسلحة.





استمع محافظ قنا الى عرض تفصيلي لخطط وامكانيات الادارة العامة للازمات والكوارث بالمحافظة والوحدات المحلية للمدن والمديريات الخدمية والحماية المدنية والمرور وامكانيات ودور كل منها فى التعامل مع الأزمات والكوارث حال حدوثها كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة التنسيق مع إدارات الأزمات بالمحافظات المجاورة للإستعانة ببعض امكانيات تلك المحافظات للتغلب على الأزمة اذا تطلب الأمر.



وأكد الداودي على أهمية التدريب العملي لمجابهة الأزمات الطارئة والكوارث للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمة وقدرتها على حسن التعامل معها وإدارتها بشكل سليم ولمعالجة أوجه القصور لافتا الى ان التدريب يهدف الى صقل وتنمية قدرات ومهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها لمجابهة الأزمات والكوارث ومن ثم حماية المواطنين وتقليل الخسائر قدر الإمكان.



وعقب الإجتماع توجه محافظ قنا ومدير الأمن ومساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية الى موقع اصطفاف مُعدات وسيارات المحافظة والتى بلغت حوالي 216 مُعدة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها حيث تم إجراء اختبار لعدد من المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي للاطمئنان على مستوى التدريب وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي ازمات او كوارث محتملة، معبرين عن بالغ سعادتهم بعرض المعدات وحالتها العملية وتنوعها ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة متوجهين بالشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية التي شاركت في تنفيذ الاصطفاف.



