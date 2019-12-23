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"القوى العراقية" تعلن سحب ترشيح "السهيل" من رئاسة الحكومة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:16 م
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قصي السهيل
قصي السهيل
وكالات
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ذكر تحالف القوى العراقية، مساء اليوم الإثنين، أنه سحب ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية، وأبلغ شركاءه بذلك، وطالب "القوى العراقية" تحالف البناء بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء العراقية.

ونشر موقع "السومرية نيوز" وثيقة، قال إنها كتاب موقع من بعض قيادات تحالف القوى العراقية، أكدوا فيه على عدم دعمهم ترشيح قصي السهيل، وشدد الكتاب على أن السهيل لا تجمع عليه أغلبية قوى المجتمع.

هذا وانطلقت دعوات لمظاهرات حاشدة ضد ترشح السهيل لرئاسة الحكومة في العراق؛ حيث صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم جنوب العراق، اليوم، لتشمل حقولاً وشركات نفطية، فضلاً عن قطع الطريق نحو ميناء أم قصر وميناء الخور، وذلك رفضاً لترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الذي أكد مساء يوم الأحد، إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية.

وأعلن المحتجون في محافظة واسط، بدء حملة للإضراب عن الطعام، بالتزامن مع حملة مماثلة في بغداد، حيث عمد متظاهرون إلى إغلاق مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها أغلب المحافظات العراقية ولعدم تلبية مطالب المحتجين، وعلى رأسها تسمية رئيس حكومة مستقل ووضع قانون انتخابات عادل، مشترطين تلبية مطالب المتظاهرين لإنهاء الحملة.

هذا وعمد متظاهرون العراقيون إلى إغلاق مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

ويذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، كان أكد مساء يوم الأحد، إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية، وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن "تحالف البناء أرسل كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أحال جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر مرة ثانية إلى مجلس النواب.

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الكلمات المفتاحية

رئاسة الحكومة القوى العراقية العراق السهيل احتجاجات العراق

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