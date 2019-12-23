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kora الاهلي star مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم بتاريخ 12/23‏/2019 online live

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم بتاريخ 12/23‏/2019 الدوري المصري، يلتقي فريق الأتحاد السكندري بفريق الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 10 من بطولة الدوري المصري، والتي من المقرر لها أن تقام على ستاد القاهرة الدولي، يأمل النادي الأهلي أن يحقق فوزاً خلال مباراته أمام الأتحاد السكندري حيث يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، محققاً الفوز خلال السبع مباريات التي شارك بها منذ بداية هذه البطولة، ويسعى الفريق أن يحافظ على سجله خالي من الهزائم، ويمتلك النادي الأهلي 21 نقطة في رصيده بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإتحاد السكندري.

أما عن فريق الإتحاد السكندري الذي يخوض مباراته طمعاً منه في تحقيق الفوز والمنافسة على صدارة الجدول والإطاحة بالمارد الأحمر من صدارة جدول الترتيب، حيث يحتل الإتحاد السكندري المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 9 مباريات استطاع أن يحقق الفوز خلال 6 مباريات وتعادل خلال مباراتين إلا إنه خسر خلال مباراة واحدة فقط، ويسعى لاعبي الإتحاد أن يواصلوا المنافسة على صدارة الجدول والإقتراب من الفوز بلقب البطولة، وقد صرح المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن الفريق قد استعد لمواجهة النادي الأهلي والفوز عليه خلال هذه المباراة، مؤكداً أن المباراة سوف تشهد أداءً ومنافسة قوية من كلا الفريقين.



بطاقة مباراة الأهلي Vs الاتحاد السكندري.
🏆 البطولة : الدوري المصري .
⏰ يوم المباراة : 23 / ديسمبر / 2019.
🏅 الاسبوع : 10.
📺 القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت).
🎤 التعليق الصوتي : لم يحدد بعد.
⌚ موعد المباراة : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⌚ موعد المباراة : الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .
⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فوراً بعد الإنتهاء.

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