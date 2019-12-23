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يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الاهلي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:17 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ، حيث يخوض الفريقين مواجهة اليوم الاثنين، والموافق 23 من شهر ديسمير الجاري، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وننقل المباراة بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، عبر موقع صباح مصر مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.


 
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
حيث يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الأول بالدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يقطن نظيرة الاتحاد السكندري بالمركز الثاني برصيد 20 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
يمكن متابعة المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر عبر موقع صباح مصر.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز
الساعة 07:30 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 08:30 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 08:30 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 08:30 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 08:30 مساء بتوقيت فلسطين.

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