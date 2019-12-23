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الإفتاء توضح أثر الزواج على الذمة المالية للزوجين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:23 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أوضحت دار الإفتاء، حكم أثر الزواج على الذمة المالية للزوجين، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها على "الفيسبوك".

وأشارت دار الإفتاء، في إجابتها أنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه".

وأضافت أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي، وعلى أننا ننبه أنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.
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مصر زواج ذمة مالية اخبار

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