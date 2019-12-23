رابط online مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف el-ahly

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ، حيث يخوض الفريقين مواجهة اليوم الاثنين، والموافق 23 من شهر ديسمير الجاري، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.





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مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

حيث يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الأول بالدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يقطن نظيرة الاتحاد السكندري بالمركز الثاني برصيد 20 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.





مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز

الساعة 07:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت فلسطين.



