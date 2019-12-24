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ملخص مباراة أبها والتعاون في كأس الملك.. خروج حامل اللقب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
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فريق أبها
فريق أبها
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انتهت مباراة فريقي أبها والتعاون في الدور ثمن النهائي ضمن فاعليات بطولة كاس الملك "كأس خادم الحرمين الشريفين"، بفوز فريق أبها بهدف نظيف، المقامة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

يعد هذا الإنجاز هو الأول في تاريخ نادي أبها، الذي كان من المعتقد خروجه من البطولة لزيادة فرص فوز فريق التعاون ولكن كرة القدم لا تبنى على الاحتمالات، ليفجر مفاجأة وإنجاز مستحق ويبلغ لدور ربع النهائي.

وينتظر فريق أبها باقي المنافسات لتحديد فريقه المنافس في دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك "كأس خادم الحرمين الشريفين".

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب أحمد النجعي، لاعب خط الوسط في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، بعدما أستقبل كرة من عرضية أسكنها الشباك ليعلن عن نفسه وعن فريقه في هذه المباراة.

وحاول فريق التعاون أن يعدل النتيجة أمام أبها في الشوط الثاني من المباراة بإجراء تغيرات في تشكيل الفريق ولكن دون جدوي.

بتلك النتيجة يغادر فريق التعاون بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والمعروفة ويتأهل فريق أبها إلى دور الثمانية لملاقاة الفائز من مباراة الهلال والفتح.

وبدأ فريق أبها البطولة بداية مثالية، حيث تجاوز فريق القيصومة بنتيجة (12)، ثم أقصى فريق العربي في الدور الـ 32 بهدف نظيف.

وبدأ فريق التعاون مشواره في بطولة كاس الملك، بالفوز على اللواء بثلاثة اهداف نظيفة، ثم فاز على فريق العين في الدور الـ 32 بنتيجة (02).


وبدأ فريق أبها تشكيل المباراة كالتالي:
"عبدالعالي محمدي.. أمين عطوشي.. أحمد الحبيب.. خالد الخثلان.. عبدالله قيسي.. أحمد النجعي.. روبن غابرييل.. كريم عواضي.. عمار النجار.. أسامة عاشور.. طلال آل عباس".

وبدأ فريق التعاون المباراة بالتشكيل التالي:
" كاسيو.. مدالله العليان.. أحمد عسيري.. نيلدو بيترولينا.. ريان الموسى.. ساندرو مانويل.. ربيع سفياني.. هيلدون راموس.. سيدريك أميسي.. ليندر تاوامبا".
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الكلمات المفتاحية

كاس الملك فريق أبها أبها

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