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ترامب: "بيلوسي" تقود محاكمتي الأكثر إجحافاً في تاريخ أمريكا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:18 م
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ترامب
ترامب
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، أن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تقود محاكمته الأكثر إجحافاً في تاريخ أمريكا"، في إشارة إلى أن قرار البرلمان الأمريكي، الذي يتهمه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقال الرئيس ترامب، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التديونات القصيرة "تويتر": "بيلوسي قدمت لنا المحاكمة الأكثر إجحافاً في تاريخ أمريكا، وفي تاريخ الكونجرس، وهي الآن تصرخ من أجل تطبيق العدالة في مجلس الشيوخ".

وبينما تقود بيلوسي الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، الذي أصدر قرار إدانة ترامب، فإن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية مجلس الشيوخ.

وأوضح الرئيس الأمريكي: أن "بيلوسي انتهكت كل القوانيين، خلال ما كانت تقوم به، ولقد أضاعت الكونجرس مرة واحدة، وسوف تفعلها ثانية".

ومن غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على إجراءات عزل ترامب، التي من المقرر أن يبدأ التحقيق فيها بعدما أرسله له مجلس النواب، الذي أدان ترامب في محاكمته، لأن الجمهوريون يمثلون أغلبية في هذا المجلس.

وتحتاج إدانة ترامب في الكونجرس، إلى موافقة كل الديمقراطيين و20 سيناتور من الجمهوريين، حتى تتحقق أغلبية الثلثين.

ويتهم الديموقراطيين الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن ما يقول إنه "قضايا فساد" تتعلق بنائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.

هذا وينفى "ترامب" تلك الاتهامات، ويقول: "من المناسب مطالبة أوكرانيا بالنظر في مزاعم الفساد"، ورغم ذلك فإن مجلس النواب، بزعامة الديمقراطيين، وجه له تهمتين، خلال التحقيق الخاص بإجراءات عزله

ووافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، خلال المحاكمة، التي شهدتها اللجنة القضائية بالمجلس، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضده.

ووجه المجلس لترامب تهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا، ورفضها 197 صوتا، بينما صوت على تهمة عرقلة عمل الكونجرس 229 نائباً مقابل رفض 198 نائباً.

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الكلمات المفتاحية

عزل ترامب ترامب بيلوسي أمريكا

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