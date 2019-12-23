Advertisements
Advertisements
Advertisements

الغندور يدير لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أاعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أسماء حكام مباريات الثلاثاء 24 ديسمبر فى الدورى الممتاز على النحو التالى:


- طنطا وأسوان : محمود البنا وكريم مهيا وتامر سمير .. ومحمد علاء هاشم حكما رابعا


- إف سى مصر ومصر للمقاصة : محمد يوسف واحمد لطفى ومصطفى حسن .. ومحمد الشناوى حكما رابعا


- الانتاج الحربي والزمالك : أحمد الغندور وأحمد توفيق وشريف عبد الله .. ومبروك نبيل حكما رابعا
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أمطار غزيرة ورعدية لمدة 3 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ يوم

فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

منذ حوالي 5 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 5 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" سبب الإفراج عن سامي عنان.. وماذا بعد خروجه؟

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 19 ساعة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 20 ساعة

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد جدة السعودي يزاحم الأهلي على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

10:31 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status