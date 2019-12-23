Advertisements
الغندور يدير لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:17 م
Advertisements
Advertisements
أاعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أسماء حكام مباريات الثلاثاء 24 ديسمبر فى الدورى الممتاز على النحو التالى:
- طنطا وأسوان : محمود البنا وكريم مهيا وتامر سمير .. ومحمد علاء هاشم حكما رابعا
- إف سى مصر ومصر للمقاصة : محمد يوسف واحمد لطفى ومصطفى حسن .. ومحمد الشناوى حكما رابعا
- الانتاج الحربي والزمالك : أحمد الغندور وأحمد توفيق وشريف عبد الله .. ومبروك نبيل حكما رابعا
Advertisements