إرتفاع عائدات صادرات الصناعية التقليدية التونسية إلى 80 مليون دينار

تتوقع وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ارتفاع عائدات صادرات الصناعات التقليدية مع موفي 2019 الى 80 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 54،5 مليون دينار سنة 2016 .





وأشارت الوزارة في وثيقة قدمت خلال ندوة صحفية خصصت لعرض نتائج عملها للفترة (2016-2019)، عقدت مؤخرا، انه تم الشروع، منذ سنة 2017، في تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية وان الاستثمارات في القطاع سترتفع الى 24،4 مليون دينار العام الجاري.





وبلغ حجم الاستثمار الجملي، خلال سنة 2018، زهاء 22،134 مليون دينار مقابل 22،608 مليون دينار سنة 2017 و 16 مليون دينار سنة 2016 وسط خطط بافتتاح القرى الحرفية للصناعات التقليدية بولايات القصرين وقفصة وتطاوين وبن عروس سنة 2020.





كما تم وضع علامة الجودة الخاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية في مجال النسيج والزربية خلال سنة 2019 في إنتظار تعميمها على بقية الحرف بداية من جانفي 2020.





وارتفع الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج من 41،5 ألف متر مربّع سنة 2016 إلى 52 ألف متر مربّع سنة 2018 علما وان الوزارة عملت على اعادة النظر في منظومة القرى الحرفية لتمكينها من لعب دورها التنموي ومواكبة التطورات والتجديد في مجال الصناعات التقليدية، وفق الوثيقة.





وتطور عدد الحرفيين المشاركين في المعارض الى 5 الاف مشارك سنة 2019 علما وانه كان في حدود 2600 سنة 2016 وسط خطط لتنظيم 100 تظاهرة متخصصة خلال سنة 2019 .