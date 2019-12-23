تفاصيل حلقة عروس بيروت 81 وموعد العرض والقنوات الناقلة

تصدر عروس بيروت 81 "ترند" جوجل، بعدما تم عرض الحلقة، التي شهدت أحداثها إثارة كبيرة وتشويق.





تفاصيل الحلقة 81 من عروس بيروت





ودارت أحدث عروس بيروت 81، حول حرب أشعلتها ليلى على ثريا، وتقدم آدم بالاعتذار لسارة.





عروس بيروت 81 تشتعل





واشتعلت الأحداث بغضب خليل من ليلى، ويتحدث عن أن ثريا ستكون هي صاحبة المنزل، فتقوم ليلى بالحديث مع فارس أمام ثريا؛ لتخبره برفض أمير لمقابلة والده في المنزل، ورفض رؤية ثريا لكرهه لها، وطالبته بوضع حل لرؤية الحفيد.





مشاداة كلامية





تحدث مشادة كلامية بين محامي ثريا وفارس في مكتب الثاني ويلقي فارس عليه تهديداته ومطالبته بالابتعاد عن زوجته.





مفاجأة عروس بيروت 81





قامت نايا وثريا، بتغيير غرفهن وذلك بالمساعدة من العاملات في المنزل، وتقابل هادي وتصارحه برغبتها في التعرف عليه بود أكثر.





موعد عشاء





ودارت تفاصيل الحلقة عن ميعاد العشاء، الذي قامت ثريا بدعوة آدم وسارة لحضوره بناء على وعد فارس لثريا بإتمامه.





سارة تعتذر





فتقبل سارة الاعتذار وتعتذر هي الأخرى لما قامت به حيث خرجت من المنزل دون إخباره ولم ترد على اتصاله عندما حاول الاتصال بها، وتنتهي الحلقة بهذا المشهد.





موعد عرض عروس بيروت





وتعرض حلقات المسلسل على قناة mbc4 الفضائية، من الأحد إلى الخميس، وتستحوذ على اهتمام الجمهور، مما يجعل الجمهور يحرص دومًا على مشاهدة المسلسل.





أحداث مسلسل عروس بيروت

أحداث عروس دبي، تدور حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.





أبطال عروس بيروت





كتبت مسلسل عروس بيروت نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شيمون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغى، ومرام على، ونخبة من النجوم.





عروس بيروت يشعل مواقع التواصل





أحدث "عروس بيروت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقته الثالثة، إذ أنه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.





منسوخ من عمل درامي تركي





واستنكر مهاجمو مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي 4" من بداية شهر سبتمبر، عملية الاستنساخ الكامل، كما استنكر الكثيرون الدبلجة التي تتم على بعض أصوات بعض النجوم في المسلسل.





الأسماء تتشابه





ورصد متابعوا المسلسل عدد من المشاهد المنسوخة بشكل كامل من النسخة التركي، وتشابه أسماء الشخصيات، حتى اسم البطلة "ثريا" التي تجسدها الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، لم يتغير، فيما طرأ تغيير بسيط على اسم البطل من "فاروق" إلى "فارس"، الذي يجسده الممثل التونسي ظافر العابدين.





موعد العرض والقنوات الناقلة





مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على MBC4





العرض الأول: في تمام الساعة 9 مساءًا.





الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2.30 صباحًا.





الإعادة الثانية: في تمام الساعة 6.30 صباحًا.





الإعادة الثالثة: في تمام الساعة 10 صباحًا.





الإعادة الرابعة: في تمام الساعة 5 مساءًا.







