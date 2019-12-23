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قرقاش: قطر خطت نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:20 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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 علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم علي حسابه الرسمى علي تويتر اليوم الاثنين، على الأزمة المستمرة مع قطر.

سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة للأمام وخطوتين إلى الوراء.

مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هى قطر.

وتأتي تعليقاته بعد أسابيع من قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية التي لم يحضرها أمير قطر على الرغم من دعوته المملكة العربية السعودية.

كان هناك أمل كبير، مبيناً علي أن القمة، ستكون نقطة لبداية ذوبان الخلاف الدبلوماسي لزعماء الخليج لبدء إصلاح العلاقات بعد خلاف دام سنوات.

ففي يونيو 2017، قطعت اللجنة الرباعية العلاقات الدبلوماسية والنقل مع قطر بسبب دعم وتمويل للجماعات الإرهابية.

من جانبها، طالبت الدول الأربعة الدوحة طوال مدى الخصار مرارًا بالامتثال لمجموعة من الشروط لإنهاء الأزمة.

وتشمل المطالب، قطع قطر علاقتها مع الجماعات المسلحة والإرهابية، وتقليص العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة الجزيرة، التي يُنظر إليها على أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقامت بشن حملة موجهة ضد دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

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وزير دولة نصف خطوة الي الامام وخطوتان الي الخلف قطر قرقاش ايران الارهاب

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