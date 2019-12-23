ألبرت شفيق رئيسًا لمجموعة قنوات ON

أعلنت نشرة أخبار الميديا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي عن تكليف ألبرت شفيق، رئيسًا لشبكة قنوات ON.

وفي وقت سابق أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مجموعة خطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات "إعلام المصريين" و"دي ميديا" ، وعين ألبرت شفيق مدير اكسترا نيوز ومشرف على قنوات الأخبار بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويرصد " الفجر الفنى " أبرز معلومات عن ألبرت شفيق، كالتالى:





-عمل كمدير تنفيذي لشركة فيديو كايرو للأخبار والتي تعامل من خلالها مع عدد كبير من القنوات الفضائية العالمية ووكالات الأخبار التي تبث أخبارها من مصر وعمل مع عدد كبير من كبار المراسلين في العالم ولقنوات تليفزيونية عالمية مختلفة مثل CNN، LBC، MBC.





-عمل كمدير لقناة نهرين في العراق في عام 2004.





-عمل كمدير فني لقناة أو تي في Otv في عام 2006.





-عمل مديرًا لقناة ON tv الإخبارية.. أول قناة إخبارية مصرية مستقلة في عام 2009.





-أسس وأدار ONtv LIVE في عام 2011.









-أسس وكالة أنباء أونا في عام 2012.





-أصبح رئيسًا لـ شبكة تليفزيون النهار في عام 2016.