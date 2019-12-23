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ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:18 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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اجتمع الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ومدير عام الوبائيات والترصد بالوزاره مع مسئولي الترصد بصحة الدقهليه والجامعه والتأمين الصحي. 

يأتي الإجتماع في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمنظومة ترصد الأمراض المعدية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منها ونظرًا لأهمية الترصد في الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية ودور ذلك في التقليل من مضاعفات الأمراض ومعدلات الوفاة وزيادة فرص الشفاء. 

جاء الإجتماع تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وبقيادة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

تم تنفيذ حلقة عمل حول أساسيات ترصد الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية اللازمة بحضور فريق الإدارة العامة للوبائيات والترصد بوزارة الصحة. 


حضر الاجتماع الدكتزرة هناء أبو السعود مدير عام الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وذلك لمده ثلاثه ايام من 23 وحتى 25122019 وبحضور فريق اداره الامراض المعديه والترصد بالمديريةو مسئولي الترصد بالادارات الصحيه والمستشفيات العامه والمركزيه والجامعة والتأمين الصحي.

وقد أكد مكي على ضرورة تنشيط منظومه الترصد بالمحافظة على جميع المستويات سواء المستشفيات الحكوميه أو الجامعية والعمل في الفترة القادمه على إضافة المستشفيات الخاصة ضمن منظومة الترصد وذلك لرفع كفاءة العمل والوصول لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بأي مرض من الامراض المعديه وذلك للحفاظ على صحه جميع المواطنين بمحافظة الدقهلية.
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
ننشر تفاصيل خطة صحة الدقهلية لمنظومة ترصد الأمراض المعدية (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر صحة امراض معدية اخبار

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