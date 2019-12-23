زادة وحافظ يعاينان ملعب مواجهة الزمالك وزيسكو بزامبيا

قام المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأوللكرة القدم فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.









ومن المنتظر أن يستضيف ملعب ليفى مواناواسا مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة اقامتها يوم السبت المقبل.









ووصف زادة، الملعب بأن ارضيته عشبية جيدة ويتسع لـ ٤٠ ألف مشجع.



