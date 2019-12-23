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مواعيد مباريات اليوم الأثنين 23 / 12 / 2019.. بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري al ahly vs al ittihadكورة لايف

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:05 م
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الاهلي
الاهلي
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تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 23 / 12 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري al ahly vs al ittihad، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويقدم لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية، والتي يأتي في مقدمتها مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري al ahly vs al ittihad:


مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ10"
المقاولون العرب ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءا بتوقيت تونس، و3:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 2.


الأهلي ضد الاتحاد السكندري al ahly vs al ittihad، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.


مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"
أبها ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 2:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:40 بتوقيت الإمارات، و1:40 مساءا بتوقيت تونس، و12:40 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.


مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية "ذهاب دور الـ8"
الشباب ضد الشرطة، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و5:00 مساءا بتوقيت تونس، و4:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

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