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احذر | تطبيق ToTok يتجسس على هاتفك

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:10 م
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ToTok
ToTok
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قام عدد غفير من الأشخاص، بتثبيت تطبيق "توتوك - ToTok" للتراسل خلال الأشهر القليلة الماضية، دون أن يعلموا أنه تم ابتكاره بشكل أساسي، للتجسس على مستخدميه.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير تحت عنوان "ToTok يبدو كتطبيق تراسل شهير، لكنه أداة تجسس في سره"، تفاصيل حول مخاطر هذا التطبيق والأسباب الرئيسية من وراء إنشائه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هوياتهم أن تقييما استخباراتيا، لذلك تطبيق ToTok كشف أنه يستخدمه "في محاولة لتتبع كل محادثات وتحركات وصور كل من يثبتون التطبيق على هواتفهم".

وكشفت الصحيفة أن تطبيق ToTok الذي تم طرحه قبل بضعة أشهر على متجري "آبل" و"جوجل"، تم تحميله من جانب ملايين المستخدمين في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا.

وأصبح تطبيق ToTok واحدًا من أكثر التطبيقات تحميلًا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

واعتبرت الصحيفة أن تطبيق ToTok يندرج ضمن "سباق التسلح الإلكتروني بين الحكومات الاستبدادية الغنية للتجسس على الخصوم والشبكات الإجرامية والإرهابية والصحفيين والمنتقدين في العالم".

وكشفت الصحيفة نقلًا عن خبراء في مجال الأمن الإلكتروني أن شركة "بريج هولدينج" المطورة لتطبيق ToTok، هي مختصة بتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين أميركيين سابقين قولهم إن "دارك ماتر" تخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) للاشتباه في احتمال ارتكابها جرائم إلكترونية.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مشتركين في تطبيق ""ToTok" فوجئوا باختفاء التطبيق من متجر "آبل" للتطبيقات، متوقعين إغلاق التطبيق تمامًا بعد فترة قصيرة، دون الكشف عن أسباب.

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير أنها "وثقت استهداف أقارب 8 معارضين للدولة"، موضحة: "سحبت الحكومة جنسية 19 من أقارب لمعارضين 2، هناك 30 شخصًا على الأقل من أقارب 6 معارضين ممنوعون حاليًا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم".

كما واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودًا على الحصول على الوظائف، ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و 2019، بحسب المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا، ولم تسم المنظمة المعارضين الثمانية.
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الكلمات المفتاحية

تطبيق توتوك تطبيق ToTok يتجسس على هاتفك التجسس ToTok

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