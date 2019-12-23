أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بجلسة اليوم





أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بجلسة اليوم الإثنين





ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية طبقاً لما جاء بأخر تحيث للموقع ، حيث تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 القائمة الحمراء بنسبة هبوط بلغت 25.8% وبسعر 0.218 جنيه وجاء في الترتيب الثاني سهم الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 9.19% وبسعر 1.6 جنيه ، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 4.7% وبسعر 0.629 جنيه ، ثم سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك بنسبة 4.2% وبسعر 2.2 جنيه وأخيراً في الترتيب الخامس سهم ليسيكو مصر بنسبة 4.05% وبسعر 2.3 جنيهات .









أخبار البورصة المصرية اليوم





إختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات الاثنين على تباين ، وسط حركة عرضية ضيقة اختفت فيها التذبذبات حيث استقر التجارى الدولى منفردا بالرئيسي فى المنطقة الخضراء بشراء تجميعى للمؤسسات الاجنبية على السهم ، الذى اغلق عند 83.14 جنيه بإرتفاع 1.27% ، دون انعكاس لارتفاع المؤشر على باقى الاسهم القيادية التى يتداول معظمها باللون الاحمر ، ليغلق الثلاثيني عند 13902 نقطة بنسبة صعود 0.07% ، فيما انهى السبعينى عند 528.34 نقطة بتراجع 0.35% ، و الذى جاء بقيم تداولات متوسطة سجلت حوال ال 511 مليون جنيه تضمن بعض الصفقات علي بعض من الأسهم ، ليستمر الاداء الايجابى بنشاط للمؤسسات الاجنبية على الاسهم القائدة و على راسها التجارى الدولى الذى استحوذ على اعلى تداولات ، لينهى رأس المال السوقى على تراجع بنسبة 0.65 مليار جنيه مسجلا 701.717 مليار جنيه.