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إثر إبحارها في ظروف غير ملائمة من جنوة.. تأخير سفرة "تانيت" إلى الإربعاء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:51 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن تأجيل رحلة « تانيت »، المبرمجة، اليوم الاثنين، باتجاه مرسيليا، الى بعد غد الاربعاء 25 ديسمبر 2019 على الساعة الثانية بعد زوال في وقت تعرضت فيه سفرتها من جنوة الى تونس، يوم 21 ديسمبر الجاري، الى رياح قوية أربكت المسافرين على متنها.

ودعت الشركة، في بلاغ لها، المسافرين إلى الحضور بميناء حلق الوادي يوم 25 ديسمبر 2019، بداية من الساعة العاشرة صباحا للقيام بإجراءات العبور.

وبيّنت الشركة، تعقييا، على ظروف إبحار « تانيت »، من جنوة الى تونس يوم 21 ديسمبر الجاري، في ظل ظروف مناخية غير ملائمة، « الى ان السفينة انطلقت بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المينائية بجنوة ».

وأقرّت الشركة بأن السفينة تعرّضت الى موجة رياح عنيفة، لكنها « مجهزة بجميع التجهيزات الحديثة والكفيلة لمجابهة العواصف مع المحافظة على سلامة المسافرين والطاقم البحري وهيكلها ».

وأضافت « انه في صورة وجود خطر على الملاحة البحرية فان السلطة المينائية لا تمنح تأشيرة الخروج وتمنع جميع السفن من مغادرة الميناء الى حين زوال المانع وتتحمل المسؤولية القانونية في ذلك ».
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