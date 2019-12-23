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جامعة الإسكندرية تمد مديرية التموين بحزمة تدريبات للعاملين بالمراكز المطورة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:04 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عقد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اجتماع تحضيرى مع الدكتورة مها البقسماطى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالمحافظة التابع لجامعة الإسكندرية بمقر كلية الفنون الجميلة، تم فيه مناقشة سبل التعاون المشترك بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والمركز لعقد بروتوكول بين الطرفين لمساعدة المركز فى إمداد مديرية التموين بالعديد من الخدمات.

وحسب بيان صادر من المديرية، اليوم الأثنين، فإن الخدمات تمثلت في امداد مديرية التموبن والتجارة الداخلية بحزمة تدريبات للعاملين بالمراكز المطورة والمديرية تتمثل فى برامج تدريبية على برامج الاكسيل والوورد وكذلك حزمة تدريبية على خدمة العملاء بالاضافة الى تدريب مختصين على برنامج الانفوجراف لاخراج وعرض البيانات بشكل احترافى لتستهدف البرامج عدد 50 فرد على دفعات متعددة.

وأضاف البيان، أن البروتوكول شمل امكانية امداد المديرية بطلاب حديثى التخرج والمستهدفين لإداء الخدمة العامة للعمل بمراكز خدمات التموين المطورة للتعامل مع المواطنين عن طريق سيستم الوزارة بعد تدريبهم بالاضافة الى الترتيب لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للجماهير عن إدارة حماية المستهلك التابعة للمديرية.

وأوضح البيان، أنه قد تم ادراج هذه البرامج في خطة المركز للدراسة وعمل بوتوكول للتنفيذ خلال الفترة القادمة، وجاء ذلك من خلال نهج مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون المؤسسى بين الجهات المعنية والمتخصصة لسد فجوة نقص العمالة وتفعيل البناء المؤسسى للمديرية حضر الاجتماع المهندس محمود القلش مدير مركز الإعلام والاتصال السياسي للمديرية.
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